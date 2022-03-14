輝瑞執行長布爾拉（Albert Bourla）日前接受媒體訪問時表示，輝瑞很快就會向美國食藥管理局（FDA）提交接種第四劑新冠疫苗的數據，且公司正在開發一種可以預防所有變種冠狀病毒的疫苗。

布爾拉表示：「我們在需要接種第四劑的數據上取得重大進展，很快就能向美國FDA提交報告，當然，他們要做出自己的結論，然後是疾病管制與預防中心（CDC）。在Omicron病毒肆虐的環境中，我們需要增強免疫反應，這是非常清楚的事」。

他並表示輝瑞正在製造一種可以預防Omicron和所有其他變種病毒的疫苗。現在有很多實驗正在進行中，輝瑞將在本月底開始解讀許多試驗結果，他強調對這些已經看到的初步數據感到樂觀。

根據美國CDC數據，目前美國約81.4%的5歲以上人口已至少接種過一劑美國核准的三種新冠疫苖（輝瑞、莫德納和嬌生）。此外，美國已有約75.2%成年人完整接種新冠疫苗，其中47.7%已接種加強劑。

過去一周以來，美國的單日平均確診數約為3.5萬人，與1月中旬平均每天將近80萬人感染的高峰期相比已顯著下滑，染疫病歿人數亦大幅減少。美國CDC已經在2月下旬放寬室內戴口罩的指引。谷歌、蘋果等企業也已經將員工召回辦公室。而美國的餐館和娛樂場所等生意也已經恢復生機。

儘管看起來美國的生活正逐漸恢復正常，但布爾拉表示，他在製造有效的疫苗方面仍不敢鬆懈，並強調最重要的是要走在病毒前面。

他並表示輝瑞正在開發一種疫苗，除了能預防染疫住院和重症之外，還可以預防感染，此外，生產長效型疫苗也是首要之務，「我們總不能每五、六個月就接種一次疫苗」。