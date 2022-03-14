「癌王」大腸癌已經連續14年蟬聯台灣十大癌症榜首，平均每35分鐘就有一人罹患大腸癌，毒理學專家招名威表示，大腸癌是「吃出來」的疾病，至於如何預防，有美國研究顯示，每天一杯優格，能降26%罹患大腸癌的風險，但優格糖分高，提醒千萬別吃優格減肥，恐越吃越肥，糖尿病患者也不適合吃。

招名威日前在臉書發文，指出只要有良好的飲食習慣，就能大幅降低罹患大腸癌風險，美國華盛頓大學研究團隊發表在《Gut》期刊的研究顯示，每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌的風險。

招名威指出，優格是日常生活中攝取乳製品的重要產品類型，好處很多，每天一小杯就能補充蛋白質和鈣質，提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘。

招名威表示，由於腸胃道很容易累積髒東西，優格裡的益生菌有助於把髒東西排出體外，進而減少腸胃道裡的致癌物質。

除了改善腸道環境，招名威表示，吃優格還有調節免疫力的效果，且優格比牛奶更易於消化和吸收，因為鮮奶在發酵過程中，乳糖會被乳酸菌分解為乳酸，原料乳中蛋白質和脂肪被不同程度水解，轉化成有益人體健康的多肽、胺基酸等，不僅易消化吸收，對於乳糖不耐症的人來說，也不會吃完拉肚子。

招名威提醒，大部分優格製品並非「減肥食品」，為了提升口感，會在優格中加入大量的糖，加上優格本身的脂肪和熱量，所以千萬別拿優格來減肥，同樣優格也不適合糖尿病患者吃，否則會攝入太多糖份。也有人好奇，益生菌跟優格效果一樣嗎？招名威表示不一定，兩者有效菌數、品種不同，但益生菌沒有大量蛋白質，吃了只能防便秘。