納豆已坐輪椅返家？ 舅舅侯友宜：他還沒出院

納豆腦出血緊急引流續命 醫揭4中風前兆「送醫時間」成關鍵

藝人納豆因腦出血緊急開刀治療，今傳出他已坐輪椅出院，新北市長侯友宜今上午出席後村堰遙控飛機場完工視察表示，納豆目前還在復健當中，他還沒出院，復健的過程一切還是在進行中，那目前算是非常順利，也期待他早日康復。

納豆在今年1月24日時突然異常頭痛，女友依依立即帶他到醫院，一經檢查發現有腦出血的症狀，因此緊急進行腦部引流手術，2月7日又做了腦室腹腔引流，住院期間動了兩次手術，所幸過程都順利，納豆為了專心休養在加護病房住了一段時日，後來轉進普通病房。