經濟部長王美花14日出席立法院經濟委員會，由於近日全台北中南陸續傳出小規模、小區域的停電。對此，王美花提出數據解釋，台電在短期停電改善，從2012年的2.1萬次，到去年剩9千次，每年都在進步，這時間還會持續改善。

王美花14日「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告，並備質詢。朝野立委相當關心近期又出現跳電、停電情況。王美花說，台電在各地開關設備有上百萬個，但據統計，短期停電從2012年的2.1萬次到去年已經降至9千次，這樣停電的部分，很短的可以解決，因為有些只是設備要馬上更換，舉例來說，昨日南投的停電是因為電線桿有火花，有民眾通報之後，台電就馬上去更換開關導致。

另外，台塑企業總裁王文淵14日上午透過台塑對外宣布，自即日起辭去全國工業總會理事長一職。包括立法委員陳亭妃、高虹安等人皆詢問王美花，「停電停到工總理事長請辭」。對此，王美花並未多做回應。