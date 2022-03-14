森崴能源落實ESG，除了成立森林自然資源公司投入林地造林、辦公室綠化，更不忘保護海洋生態。森崴能源總經理胡惠森12日率領百餘名員工，及各界好友前往桃園竹圍海邊進行春季淨灘，撿拾塑膠微粒，為地球環保盡一份心，加速ESG環保永續工程。

身為地球村的企業公民，森崴能源實踐「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」的經營理念，員工每年自發性地參與多場淨灘、淨河活動。今年更與桃園市政府海岸管理工程處、掃海機器人「台灣湛藍海洋聯盟」合作，擴及海洋垃圾清除、並深化對海洋垃圾、塑膠微粒的分析及處理教育，期許發揮品牌影響力，籲請國人一起減塑、降低對海洋生態之危害。

桃園市海管處長林立昌指出，近三年觀察，九成海洋垃圾都為塑膠，其中以寶特瓶、塑膠瓶蓋、一次性塑膠袋及杯碗居前三名，一個塑膠袋分解至少20年、寶特瓶更費時450年，因此，減少海洋汙染，請大家記得每天多省一個塑膠袋、能少用就盡量別用。

森崴能源表示，塑膠垃圾被稱為「海洋生物的沉默殺手」，全球每年約有900至1200萬噸的塑膠垃圾流入海中，平均每分鐘一台卡車的垃圾往海裡傾倒。超過800種海洋物種受到海洋塑膠汙染影響，15％海洋物種瀕臨滅種危機。聯合國預估2050年，海洋中的廢棄塑膠數量將比海中魚類還要多，搶救海洋生態已是人類迫不及待的責任。

為符合國際淨零碳排目標，森崴能源除了致力發展再生能源、節能減碳、淨灘淨河、辦公室綠化，成立了森林自然資源公司，將積極投入造林計畫，創造更多森林碳匯，藉由森林林地的保育利用，讓森林碳匯抵扣碳排朝向碳中和，進一步達成2050淨零目標。