#Pakistan’s Interior Minister, who had given the first official confirmation from the Pakistan Government of J-10C acquisition, now seems to hint that Pakistan is looking at acquiring the Chinese J-20 5th generation stealth aircraft in the future.

He says: “There will come a pic.twitter.com/cSUA701e6I — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) March 7, 2022

中國製的殲-10C已入列巴基斯坦空軍服役，而去年12月率先披露，巴國採購這款戰機的巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）又說話了。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）13日報導，在上周社群媒體出現6架陸製殲-10C飛抵巴基斯坦明哈斯空軍基地（PAF Base Minhas）的影片後，艾哈邁德又語出驚人地說，「老天保佑……我們有了殲-10C，總有一天……我不確定 殲-20C 什麼時候會來到巴基斯坦，而這會是世上最現代化的戰機……」

而幾星期前，巴基斯坦和土耳其當局才暗示，可能會攜手打造隱形戰機。殲-20是中國的5代戰機，據信2020年7月已進行量產。自2011年首飛後，如今已入列中方空軍服役。

A #Pakistan Air Force J-10C armed with x4 PL-15s and x2 PL-10s, just inducted. pic.twitter.com/9Z4gpo2RMA — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) March 11, 2022

中國是巴基斯坦的主要武器和軍備供應國，而這是制衡印度的戰略性安排。先前艾哈邁德坦承，巴基斯坦採購殲-10C，是為了要對抗印度的「飆風（Rafale）」戰機。

然而，他最新的談話顯示，巴基斯坦還有採購殲-20「威龍」的雄心。不過，考慮到巴基斯坦脆弱的財政狀況，目前還不清楚，政府要怎麼採購隱形戰機。

此外，由於北京想要私自保有一流的戰力，從未公開表明，有意出售殲-20戰機。同樣的，美國對F-22隱形戰機也採取了同樣的政策。

中國軍事專家宋忠平曾透露，北京對殲-20戰機有出口限制，以避免5代戰機技術落入敵手。同樣的，2000 年代中期時，美國也立法設限，禁止F-22隱形戰機出口。而在這之前，日本原本想採購「猛禽」（Raptor）。宋忠平說，要是美國未來決定出口F-22，那中國或許也會考慮解禁。

不過，據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）「中國實力專案」（China Power Project）的研究指出，專家估計，1架殲-20造價約在3000萬—1.2 億美元（約8.5—34億台幣）之間。而巴基斯坦面對這麼高昂的採購和維修費用，可能負擔不起。此外，他們也缺乏支援和維修5代戰機的必要技術。

FC-31「鶻鷹」

然而，中國禁止出口殲-20，並不意味它會放棄充滿吸引力的隱形戰機全球市場。事實上，就在殲-20首度亮相不久後，瀋陽飛機工業集團也推出了FC-31「鶻鷹」原型戰機，盛傳巴基斯坦可能是這款戰機的潛在買家。

而FC-31是單座雙引擎隱形戰機，中方為了吸引外國顧客，可望會有合理的售價。據中方官媒《環球時報》報導，瀋飛為了致力在國際市場上推廣獨立研製的FC-31隱形戰機，成立了專門辦公室，以積極尋找客戶。

而FC-31的價格約為7000萬美元（近20億台幣），大概只有F-35的一半，或許有朝一日巴基斯坦會簽約採購。