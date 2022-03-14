澎湖警消獲報有人吊掛在西瀛虹橋，到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

澎湖民眾14日清晨清晨6時到西瀛虹橋運動時，發現竟然有民眾吊掛在橋上，趕緊獲報警消到場搶救，該名男子送醫時一度失去呼吸心跳。至於男子為何做出此舉，仍待警方調查釐清。

澎湖警消說，於14日上午6時2分接到晨運民眾報案，發現有人在馬公市觀音亭西瀛虹橋上吊掛，現場遺留拖鞋1雙。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防車、器材車與救護車輛共4車9人前往搶救，由小隊長黃天祥現場指揮。

警消到場發現，該名男子年約23歲，住在馬公市，勤務人員立即部署救助器材垂降後，將其救起。經評估該民眾生命徵象已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，以頸圈固定及長背板固定等初步急救處置後，送往衛生福利部澎湖醫院搶救。至於民眾想不開的原因，由警方進行後續調查。

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