行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前在質詢台為停電事件起口角，隔空交火數日，蘇嗆蔣不禮貌，沒以禮相待。蔣萬安今天再回擊，蘇貞昌反質詢、羞辱立委不是第一次，整個過程明明都就事論事、理性討論人民跟產業都關心的用電問題，問到他無法面對的事情，他就選擇迴避問題、不願正面回答，「只會用酸民式、不倫不類的比喻去回應。」

蔣萬安也指出，昨天新北林口、台北萬華以及南投市區又發生停電，影響上千戶，他看到蘇貞昌早上又說台電很辛苦，「台電當然很辛苦，是台電的基層很辛苦，因為每次都是基層在扛。」

蔣萬安批評，近期屢次發生停電，卻看不到政府要如何解決這問題，去年12月12日停電，政府承諾全面盤點變電所，卻沒看到做了什麼，5年前的815大停電，也說要全面總體檢，也沒看到公開的報告，蔣也直批這是「無能的政府」。

媒體詢問，藍營的台北市議員參選人希望蔣萬安趕快表態參選，才有「母雞」帶動選情。蔣萬安對此表示，立院已經開議，他會就民眾關心議題，幫民眾發聲，他也一直在地方上傾聽民眾聲音，了解民眾需求，可以在任何地方、任何崗位反映民意。

蔣萬安說，像是最近就有民眾拉著他說，物價上漲讓民眾已經喘不過氣，已經受不了了，對此他都有在總質詢上表達，或是提案希望政府拿出辦法，這是他一直在做的方式。