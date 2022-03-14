中國大陸新冠肺炎本土疫情延燒，廣東省深圳市13日晚間宣布今（14）日起實施全市封閉式管理。IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)公告，旗下深圳聯能科技配合防疫措施自今日8點起停工，對公司財務業務無重大影響。

欣興股價2月底觸及261元新高後，上周於213～241.5元區間高檔震盪。今日開高後一度上漲1.7％至239.5元，惟隨後受賣壓出籠摜壓翻黑，挫跌5.31％至223元，早盤跌幅逾5％，表現明顯偏弱。三大法人上周合計賣超6958張，以外資賣超4200張最多。

深圳聯能科技為欣興集團在華南的生產基地，2001年成立並正式投入量產，主要生產PCB及高密度連接板（HDI）等產品，產品廣泛應用於各類3C消費類產品，客戶分布於中國大陸、香港、日本、美國、歐洲等世界各地。

欣興目前持股深圳聯能科技83.53％。據欣興財報揭露，深圳聯能科技2020年合併營收41.99億元、稅後淨利1.39億元，分別占集團合併營收4.78％、歸屬母公司稅後獲利2.13％。不過，2021年營運轉虧，稅後虧損0.14億元。

欣興表示，深圳聯能科技配合當地政府新冠疫情防疫工作，於14日8點起停工，以確保員工安全與健康，復工時間待當地政府通知。不過，蘇州聯能科技目前營收占比低於3％，預估本次停工對公司財務業務無重大影響。

欣興先前法說時指出，HDI受步入季節性淡季影響，首季稼動率將自上季的85～90％降至70～80％。法人認為，由於目前尚處產業需求淡季，以生產HDI為主的深圳聯能科技配合防疫停工，對欣興短期營運影響有限。