勞動力發展署桃竹苗分署將在3月15日、16日上午9點至下午1點，前往苗栗縣竹南科學園區行政服務中心，舉辦徵才活動，將釋出1400個職缺，包括台積電等20家廠商參與，讓有意踏入科技業的民眾，可到現場面試應徵。

苗栗就業中心主任陳懷峰表示，最近疫情趨緩，就業市場也重新活絡起來，尤其科技產業缺工嚴重，這次徵才主要都是科技廠商為主，兩場次共釋出1400個職缺，而活動現場也依照防疫政策規定，參與民眾必須全程戴口罩。

他說，此次徵才職缺包含設備、研發、資訊、品保、製程、配件、生管、軟韌體、IE、產品等各類工程師，還有技術員、品檢員、生產線領班、廠務助理、QC品管員等職缺。

其中，晶圓代工廠台積電位於竹南的先進封測廠，預計今年開始量產，招募職缺工作地點除竹南外，也包括新竹科學園區及桃園市龍潭區。另外，智邦科技、京元電子各開出超過200個職缺，釋出大量工作機會，有需求的民眾，可到現場面試應徵。

苗栗就業中心指出，3月15日現場徵才活動，將有鼎元光電、佳邦科技、錼創顯示、友輝光電、京鼎精密、春秋光學、智晶光電、兆勁科技、望隼科技、民景企業等10家廠商參加；16日則有台積電、力晶積成、京元電子、超豐電子、聯合再生、智邦科技、群創光電、世界先進、康普集團及中美矽晶等10家廠商參加。