台灣藝人侯昌明與同是藝人的老婆曾雅蘭結婚20年，兩人的好感情眾人皆知，婚後的他們育有一子一女，一家和樂融融的模樣當屬模範家庭代表，侯昌民與曾雅蘭夫妻間的趣味互動也常在節目中分享給觀眾，而侯昌民是眾所皆知的演藝圈節儉一哥，除了拚命賺錢外也拚命存錢，不過一向節省的侯昌民居然買了6000萬的豪宅，讓眾人驚訝不已，除此之外，他原想將豪宅登記在老婆名下卻被拒絕，而曾雅蘭在得知登記房子的真相後更是直喊「趕快打醒我！」

侯昌明是眾所皆知的節儉達人，他過去常在節目中分享他的省錢招數，一毛不拔的他無論是任何用過的衛生紙，只要還有一小角是乾的，他都能拿來擦嘴巴，更誇張的還有他曾拿老婆用過的牙線來剔牙，他表示能省則省，這些衛生上的小顧慮他都不在意，不過在旁人聽來卻覺得他太矯枉過正，就連侯昌民的岳母也認為他節儉的行徑太過誇張，讓許多人紛紛傻眼。

如此節儉的侯昌民卻突然豪灑6000萬買了豪宅，然而愛妻的他卻沒有將豪宅登記在老婆名下讓大家匪夷所思，不過曾雅蘭在節目中就表示，其實最初侯昌民的確是想將豪宅登記在她名下，但曾雅蘭卻擔心若貸款付不出來，房子登記在她名下可能就要由她來扛，因此就婉拒了老公的心意。

此話一出讓大家訝異不已，有律師就指出，由於借款人是侯昌民的名字，因此有關還錢及借債的問題都是由侯昌民承擔，若房子登記在曾雅蘭名下，她是無須負任何債務責任的，這也讓曾雅蘭如當頭棒喝，後悔當初的決定，不過侯昌民如此疼老婆的行徑也讓大家紛紛表示，即便沒有豪宅也無所謂，有如此愛老婆的心曾雅蘭真的很幸福。