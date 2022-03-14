行政院長蘇貞昌今施打第3劑COVID-19疫苗，並在行政院擴大防疫會議呼籲長者踴躍接種疫苗，蘇貞昌指示，針對12-17歲學生第三劑疫苗的種類及施打時程，已請指揮中心依專家學者意見妥為進行並規劃。

指揮中心在會議中表示，因部分國家放寬防疫措施，全球疫情略為上升10％，鄰近國家疫情仍屬嚴峻。有關國內疫情部分，雙北及台南雖有家庭及社區群聚案例及社區感染風險，但規模尚屬有限，3月7日至13日本土新增病例26例，較前一週的33例下降21％，整體疫情仍在可控範圍之中；而境外移入病例持續增加，對國內社區風險具有威脅性，建議應持續嚴守邊境。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為83.18％，第二劑為77.61％，第三劑為46.57％，累計接種超過4854萬人次，其中65至74歲長者之施打情形，第一劑為86.3％，第二劑為82.3％，第三劑為65.7％。

指揮中心表示，而75歲以上長者部分，第一劑為75.6％，第二劑為69.9％，第三劑為52.3％。自3月7日起至4月10日，加碼實施65歲以上長者接種疫苗者，地方政府可提供500元以下衛教品，呼籲長者踴躍施打疫苗。

蘇貞昌表示，今天上午他前往台大醫院施打第三劑疫苗，也向大家宣傳鼓勵長者施打疫苗的相關措施，感謝指揮中心始終以國人健康為優先考量從各種管道取得疫苗，現在國內各種疫苗都準備充足，請國人踴躍施打；有關12-17歲學生第三劑疫苗的種類及施打時程，也請指揮中心依專家學者意見妥為進行規劃。

蘇貞昌指出，有關近日本土疫情之零星個案，請指揮中心適時提供地方政府必要協助，而經過本次疫情的經驗，顯見指揮中心所訂專業防疫指引足以有效對抗疫情、守住台灣國人安全。

他說，台灣民眾的公衛觀念在指揮中心兩年多來記者會的詳細說明下已有顯著提升，也請指揮中心持續針對相關衛教知識進行宣導，例如癌症及重大疾病之定期篩檢觀念，除能達到及早發現及早治療之目標，亦能減輕醫療資源之負擔，藉此強化全民之公衛素養。