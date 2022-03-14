本周是超級央行周，在市場預期美、英等主要央行將相繼調升利率，然而日本央行卻仍將維持鴿派立場，導致日圓兌美元周一再度刷新5年低點。

日圓兌美元周一延續上周頹勢，盤中再度走貶到117.61價位，創下2017年1月來最低價位。巴克萊銀行認為，相較於聯準會將開始升息循環，日本央行依然無意跟進緊縮，在美日利差將拉大，料將讓日圓繼續處於弱勢。

此外交易商還提到，由於美國指出有跡象顯示俄國願意就烏克蘭危機進行實質性協商，令日圓與瑞士法郎等避險貨幣需求減弱，這也是導致日圓周一表現落後的另一因素。