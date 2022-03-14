唐川去年還以《窩卡》入圍金鐘獎。（客家電視台提供）

資深藝人唐川(本名曾均崧)去年3月二度中風後引發肺部感染住院治療，歷經1年與病魔搏鬥，仍不幸於昨晚病逝，享壽69歲。客家電視台稍早在臉書證實噩耗：「深受大家所敬愛喜愛的日頭哥-唐川(曾均崧)先生，已在昨晚11：10遠離病痛，出境到另一個國度。」

客家電視台表示，被後輩稱為川哥、川爸的唐川，長期為客家的語言傳承、表演藝術、影視傳播奉獻心力，甫於日前獲得教育部111年推展本土語言傑出貢獻獎個人獎。

1952年出生於苗栗縣南庄鄉的唐川本名曾均崧，在20歲時參加中視演員訓練班結業，從此投入劇場、廣播、影視表演及製作長達近半個世紀。他長期關注客家語言及文化推廣及傳承，在口語藝術節目《日頭下，月光光》打嘴鼓、說相聲的日頭哥形象深入人心。戲劇表演更是精彩，先後在2008年以《神祕列車》獲得電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎，2010年以《討海人》獲男主角獎，2021年並再次以《窩卡》入圍男主角獎項，其他作品如《大崎下》、《陂塘》、《雲頂天很藍》等也甚獲好評。去年底熱映的《茶金》中唐川飾演的伯公一角雖然戲份不多，卻令人印象深刻。

唐川是在去年3月因二次中風入院，並因肺部感染持續治療，中間有一度狀況好轉，本期待能在4月歡度生日，但在昨晚仍不敵病魔辭世。他留下的身影及諸多精彩作品，讓觀眾無限懷念。