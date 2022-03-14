印尼蘇門答臘島西岸外海今天發生規模6.7強烈地震，居民驚慌逃出家門，目前尚未傳出有人員傷亡或災損。當局說，目前並無海嘯之虞。

美國地質調查所（USGS）表示，這起規模6.7的淺層地震發生在當地清晨4時6分（台北時間清晨5時6分），震央在沿海城市帕里亞曼（Pariaman）以西167公里，震源深度21公里。

法新社報導，震央距離西蘇門答臘省最大城市、省府巴東市（Padang）有197公里。

路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）表示，這起地震在蘇門答臘西部港市巴東、南尼亞斯（Nias Selatan）及席多利峰（Gunung Sitoli）都能強烈感受到。

印尼國家災害應變總署（BNPB）初步通報，地震中等強度持續1分鐘之久，民眾驚慌逃出家門。

印尼氣象氣候暨地球物理局說，主震之後又連續發生多起強烈餘震。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）原本表示這起地震可能引起海嘯，影響印度洋地區，但隨後很快就解除這項警報。