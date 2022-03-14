納豆近照首曝光！剃平頭露燦笑「緊牽依依」 深情對望歡度白色情人節

藝人納豆（林郁智）今年1月因頭痛就醫，就醫後發現腦出血、腦壓過高，緊急開刀治療，納豆術後住院並全面停工，近況讓外界都很擔心，不過納豆女友依依則在白色情人節（3月14日），曬出和納豆的合照，只見納豆剃了平頭且笑得燦爛，小倆口彼此躺在床上還擺出俏皮表情，這也是納豆掛病號後，近照首次曝光。

今天是西洋情人節，納豆女友依依稍早則曬出與納豆合照，小倆口站在馬路上、牽著彼此的手望著對方，只見納豆剃了平頭、開心露出燦爛笑容，身穿黑色吊帶褲的他，身形看來瘦了不少，下一張則是納豆和依依躺著自拍，露出嘟嘴和眨眼的動圖，小倆口互動相當甜蜜，畫面散發滿滿粉紅泡泡。

這也是納豆1月底健康亮紅燈後，近照首次曝光，網友看了紛紛留言：「早日康復！」、「納豆哥快快好起來」、「祝依依和納豆情人節快樂，要趕快好起來，加油」、「早日康復啊啊啊 看貼文看到哭」、「情人節快樂 有你他一定好起來的」。

納豆1月底因頭痛不適就醫、緊急動手術，納豆目前正在休養中。（圖／本報系資料照片）

依依的經紀人剛也證實照片是納豆最近的照片，表示：「豆哥現在心情方面很不錯，身體方面也恢復得很好，依依除了工作以外，就是陪在他身邊，他們兩個都很開心，我這邊沒有多打擾 讓他們享受兩人時光。」

針對出院一事，納豆的經紀人目前尚未回應。他所主持的《同學來了》製作單位表示，「 主持的部分目前還是會維持輪替代班的方式！」《綜藝3國智》則說：「我們沒代班人選，就跟以往他請假的模式一樣錄影。」