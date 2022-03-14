苗栗縣公館鄉一名60多歲徐姓老婦人，日前接獲詐騙集團假冒檢察官指稱，其帳戶涉嫌刑案，要盡速提領現金交給他們監管，否則將面臨牢獄之災，徐婦聽聞趕忙前往郵局，欲領出160萬元匯款，所幸行員發現報警，直到員警到來才成功勸退徐婦。

根據調查，徐婦接到來電自稱是某電信客服人員，電話中指老婦名下有1手機門號欠話費2萬餘元，徐婦回覆並未辦理該門號，接著客服人員說要將老婦轉介給警方，不久再次來電自稱是檢察官，指老婦帳戶涉嫌刑案，已遭金管會監管，要她儘速將戶頭內現金提領出來讓檢察官監管，不然就等著面臨牢獄之災。

徐婦當時聽聞即將遭司法追訴，慌張地不知所措，匆忙到郵局，準備按照指示將自己近年辛苦工作積蓄160餘萬元匯給詐騙集團，後來行員發現老婦行為有異，報請警方到場協助，經查證是詐騙電話，即時阻詐成功。

公館分駐所警員彭詠亭當時到場處理，徐姓老婦支吾其詞且神情緊張，員警向她解說這是詐騙集團慣用手法，經極力解釋說明，徐婦這才恍然大悟，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，她對警方即時阻詐感謝萬分。

苗栗警察分局呼籲民眾若有遇到此類狀況，應特別提高警覺，冷靜查證小心被騙，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。