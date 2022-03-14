立法院「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」專案報告，財政部常務次長李慶華列會報告表示，針對物資有兩點因應措施，財政部也有「穩定物價小組」密切關注，持續滾動檢討機動降稅及加速通關措施，協助穩定國內物價。而針對市場擔憂的停滯性通膨，央行、國發會直言不太可能，認為戰火過後且供應鏈順暢，通膨會慢慢緩和。

我國對俄烏進出口貿易現況，去年自俄國進口值50億美元，較109年增加54.7%，惟僅占我國進口總值1.3%。其中前三大進口貨品，自俄國進口「煤」占我國該項貨品進口總額14.6%，為第三大進口來源國；「石油氣」占10.1%，為第三大進口來源國；「鐵或非合金鋼之半製品」占34.3%，為前二大進口來源國，前揭貨品合計占自俄國進口近七成。其他重要貨品，自俄國進口其他稀有氣體(如氖氣等)0.04億美元，占2.5%，去年始躍升第四大進口來源國。

而去年自烏克蘭進口值1.7億美元，占我國進口總值僅0.04%。其中前三大進口貨品，自烏國進口「木材」占我國該項貨品8.7%，去年始躍升第三大進口來源國；「葵花子、紅花子或棉子油及其餾分物」占71.9%，為第一大進口來源國；「玉蜀黍」占比僅1.7%，去年居第五大，前揭進口貨品合計占自烏國進口逾五年。其他重要貨品，自烏國進口稀有氣體(如氖氣等)0.04億美元，占2.3%，為近五年第四或第五大進口來源國。

對俄羅斯、烏克蘭出口僅占出口總額0.3%、0.04%，我國出口對俄國前三大出口貨品依序為「電腦零附件」、「儲存媒體」及「電腦及其附屬單元」，占比僅0.4-1.2%，非我國主要出口市場。而對烏國出口前三大出口貨品依序為「儲存媒體」、「電腦零附件」、及「不鏽鋼扁軋製品」，占比僅0.1-0.5%，亦非我國主要出口市場。顯示我國對俄烏兩國進出口依賴程度不大。雖無直接衝擊，仍有可能影響全球能源及原物料供需。

財政部兩點因應措施，一、配合行政院決策機動調降大宗物資稅率至四月底止，包含黃豆、小麥和玉米免徵營業稅，奶油及烘培用奶粉進口關稅減半，以減輕飼料成本及餐飲、糕餅業營運負擔。汽柴油、水泥貨物稅以及牛肉、小麥關稅等皆有稅制因應，協助穩定民生物價。

二、加速通關措施，對特定大宗物資加速通關之需求，海關可提供設置通關即時服務窗口、快速驗放貨物、簡化進口文書及線上比對取代紙本等便捷措施，協助廠商進出口通關順利。