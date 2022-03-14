貨櫃航運三雄長榮、萬海及陽明本周接棒公布去年財報及股利政策，堪稱超級航運周。市場也評估，長榮、陽明及萬海有望共同發出超過2000億的現金股利，長榮與陽明的股利甚至有機會衝破20元大關，引起熱列討論，沒想到竟有不少人想起去年7月超級航運周三雄法說會後，股價反而從高點崩盤將近5成的慘事。

工商時報報導，航運三雄去年獲利不只創歷史新高，且是過去逾十年總和，法人預估，陽明10年沒配息，加上年底選舉考量及輿論觀感，相信今年不會太差；長榮前有子公司大方配息，長榮配息也可望有高水準，預估長榮、陽明殖利率有機會上看15％上下，萬海也在10％上下。

若以上周五（11日）長榮收在160元、陽明收在125.5元及萬海收在175元去估算，三雄的股利有望達24元、19元及18元。

此事引起PTT網友們熱烈討論，但不少人想到去年超級航運周，三雄股價非但沒有受法說會刺激狂飆，反倒暴跌超過40%，「去年超級航運周…不妙了」、「記得上次超級航運週的慘況」、「上次看到超級航運周這幾個字的時候，怕」、「噴到宣布配息那刻」、「去年超級航運周開始大跌。」

有網友也質疑，航運業虧了那麼多年，去年大賺後會馬上發這麼多現金股利嗎，「若低於20立刻向下三根」、「阿明不清不楚的，等公布再來追少賺一點而已」、「我認為應該有25-30元」、「看股價停在160左右就能猜到配多少了吧」、「之前賠那麼多年，會馬上就會發這麼多嗎，好懷疑。」