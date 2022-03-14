工總理事長王文淵透過台塑集團發出新聞稿辭去理事長一職，工總熟悉相關法案的理監事指出，依據《人民團體法》、《工業團體法》、《會議規範》三個法，王文淵的請辭，無效！

這位理監事指出，理事長是工總會員代表選出來的理事，再由所有理事選出來的，不是台塑派來的代表，所以，透過台塑發布新聞稿的方式請辭，是無效的。

他說，依據《人民團體法》、《工業團體法》、《會議規範》三個法，王文淵要辭理事長，必須具名寫一份辭職書、聲明，送交給理事會討論，並經過理事會決議通過，才有效，如果理事會決議不通過，請辭也無效。