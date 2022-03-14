2億元打造雲林縣北港鎮建國國中新校舍與科技中心，見證新舊傳承。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮建國國中14日舉辦「老舊校舍拆除重建工程落成」及「建國自造教育及科技中心揭牌」典禮，2工程加上周邊設施，總經費逾2億元。新校舍保留部分舊式「折板式屋頂」見證9年國民義務教育的實施歷史；科技中心則落實108課綱的科技素養，充滿新舊傳承意涵。

「老舊校舍拆除重建工程落成」及「建國自造教育及科技中心揭牌」典禮，由雲林縣長張麗善、建國國中校長林吉城等人共同主持。老舊校舍已逾50年，耐震係數不足有安全疑慮，經教育部補助加上縣府配合款共1億7000多萬元，克服物價上漲9次流標，終於正式啟用。

張麗善表示，為了讓校園規畫更完整，縣府另外撥付188萬元整治排水溝、170萬元整建大門，加上近日核定操場整建1218萬元、綜合球場275萬元、棒球打擊場616萬元等，近年來建國國中校園環境改善總經費高達2億多元。

張麗善說，雲林目前已在山線、平原區設置4所「自造教育及科技中心」，位於海線的「建國自造教育及科技中心」揭牌，將讓科技教育更加平衡，進一步實現雲林縣「推動數位學習，落實因材施教」的教育政策。

校方指出，新校舍為4層樓建築，特別保留左側舊式「折板式屋頂」作為新舊對照。「折板式屋頂」校舍為1968年政府實施9年國民義務教育政策，統一在全台規畫興建，是見證9年國民義務教育制度的代表建築，新舊交融，極具歷史文化價值。

「建國自造教育及科技中心」，課程設計結合「科技教育」、「木藝教育」、「在地文化」3項元素，以雲林農業首都、學校木工教室、北港朝天宮、真人藝閣等為主題，讓學生藉由科技，發展更多元的雲林文化。