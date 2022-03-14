立場親美的尹錫悅當選後，將左右韓國的美中政策走向。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員董向榮表示，未來中韓之間其實面臨著比競爭更嚴峻的問題。當前中韓之間的產業鏈、供應鏈密切交織。如果國際格局繼續向分裂方向演化，韓國在分裂格局中毫無疑義將選美國一邊。除非出現一個明顯比美國還要強大的國家。所以，未來的中韓關係主要還是取決於國際大勢。

董向榮接受大陸「觀察者網」訪問時指出，即便是「進步派」政府執政時期，韓國的安全支柱也是韓美同盟。保守派尹錫悅這樣說，包括它鞏固韓美同盟等親美的說法，是表達大部分韓國人的看法。這是毫不含糊的。差別在於，進步派可能更強調在韓美同盟基礎上的自主。所以中國要基於韓美同盟這樣一個基本的客觀事實，來觀察韓國的外交動向的調整。

談及中韓近年經濟競爭激烈，是否可能改變韓國過往在軍事上跟美國同盟，經濟上跟中國密切合作的結構，董向榮稱，傳統的中韓關係是互補關係為主，我賣給你什麼東西，你恰巧也需要，而且你自己不生產，雙方互相不形成競爭。但是，隨著中國產業的提升，在很多領域特別是高科技領域可能中韓會面臨著直接的競爭。如何來管控中韓之間在某些產業領域內的競爭？在這種情況下，就是要避免中韓產業競爭的「短道速滑化」。

她稱，中韓可以競爭，但目標是要「更高、更快、更強」，要依照基本的規則來競爭。要避免因為競爭而喪失基本的理性，沒有對規則基本的尊重，把一些小動作視作理所當然，不接受判決的結果，那就沒有辦法進行一種良性的競爭。中韓之間，要避免冬奧會當中出現的那種互相攻擊和謾駡，而要走向一種比較良性的競爭，讓兩個國家都能夠分享到高科技發展的收益。

董向榮強調，國與國之間的交流，肯定是希望獲得某種對自己有利的影響力，這也是促進兩國關係發展的最關鍵的問題，兩個國家需要找到共同的利益。美國可能對韓國政治的影響力非常大，反過來它也對韓國提供了安全保障。在俄烏衝突爆發後，不管美國可靠不可靠，有重大安全焦慮的韓國民眾希望抱緊美國大腿的想法，幾乎是本能的反應。

她直言，如果中國提供不了類似的保障，或其他可以和巨大的政治影響力相互交換的利益，那麼也很難追求像美國那麼大的影響力。有人說經濟影響力，但是與安全相比，經濟是比較下位的、從屬的議題，安全的優先性是毋庸置疑的。