民眾黨台北市黨部今於台北市議會一樓大廳舉行「千萬要幸福 全城傳愛」記者會。8位民眾黨北市議員擬參選人一字排開，響應北市府「千萬要結婚」政策，引發外界質疑選在議會舉行不恰當，對此，北市議員、民眾黨北市黨部主委反嗆其他黨小鼻子小眼睛、失敗主義，認為現任議員有權利在這開記者會。

台北市政府選在白色情人節舉辦「2022台北千萬要結婚結婚送千萬」頒獎暨宣傳記者會，由市長柯文哲抽出2月份的10名幸運新人。民眾黨8位市議員參選人則同步在議會發起「千萬要幸福全城傳愛」活動。

林國成說，台北市議會進來的大禮堂基本上是一個公共開放的地方，8位候選人雖有台灣民眾黨黨籍，但是他們對台北市民的千萬要幸福的主題去做記者說明會，今天他在場，他自己雖不是主角，但是是相關人，有義務在這督導他們。

林國成認為，今天的記者會屬於他身為議員在這開記者會，其他黨小鼻子小眼睛，認為來這裡開記者會就是有任何對他們有殺傷力的想法，這個叫失敗主義，他是現任議員，就有這個權利開記者會。

林國成再嗆，「我請問一下，小鼻子小眼睛對你們黨有什麼好處？」呼籲所有的政黨要有大將之風、肚子裡面要能撐船，才不會讓人覺得是失敗主義之政黨，任何政黨質疑此活動的要好好想一想，這樣的政黨會被民意唾棄。

民眾黨士林北投選區參選人黃瀞瑩表示，很多市府政策還是要靠我們不斷努力宣傳，最近很多夥伴開始跑地方的時候，發現很多市府的好康或補助政策很多人還是不知道，透過我們8位夥伴不同角度、不同角色來發聲，讓大家更了解市府現在推出的新政策，盡我們的一己之力來幫市府宣傳。

北市松山信義選區議員參選人楊寶楨認為，現在有議員在場，不代表我們只是所謂選舉造勢，當然知道其他黨派有這樣的說法，真的是有點過度曲解跟解讀了。對於被大家說蹭活動，林珍羽認為，如果北市議會所有議員都來蹭千萬要結婚的活動，台北市的人潮、人流還有生育率一定會大大提升。