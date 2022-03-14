有圖有真相，台中一中學生出示音樂課報告，內文是王力宏照片，不是白雲梗圖。（台中一中學生提供／盧金足台中傳真）

台中一中學生提供他們的音樂課報告，強調只是想從牽亡歌陣、南管北管等介紹特別音樂，這是平常大家不會接觸到的。（台中一中學生提供／盧金足台中傳真）

台中一中學生提供他們的音樂課報告，強調只是想從牽亡歌陣、南管北管等介紹特別音樂，這是平常大家不會接觸到的。（台中一中學生提供／盧金足台中傳真）

台中一中學生提供他們的音樂課報告，強調只是想從牽亡歌陣、南管北管等介紹特別音樂，這是平常大家不會接觸到的。（台中一中學生提供／盧金足台中傳真）

桃園市前議員王浩宇在臉書爆料，表示有台中一中校友指呂姓音樂老師被稱為藝人「白雲」，這次音樂課程報告用白雲照片還搭配牽亡魂歌，音樂老師情緒才失控，中一中學生14日表示，報告中沒有「白雲」照片，而是放了「王力宏」照片，學生也提供授權使用的報告，內文只有「王力宏」照片，上面加註「學音樂的孩子不會變壞」文字。

這起引發各界討論的音樂課，第一志願的明星高中學生與老師互嗆，也出現各種正反意見，王浩宇在其臉書發文指有一中校友說，疑因學生報告中放了「白雲」梗圖惹怒音樂老師。

中一中這班音樂課報告第一組的學生今天否認放「白雲」照片，還出示報告中的照片，其實是前陣子因家庭問題遭熱議的王力宏，偶像級創作歌手在報告中的圖片，學生在照片上加註「學音樂的孩子不會變壞」「喔！是嗎？」

中一中陳同學受訪時表示，前2周老師指派音樂課作業，題目設定為做中國傳統樂器的報告，當天上課的前一節課，即上課30分鐘前，老師要他們將報告放上電腦，但卻以他們的內容超出範圍，像南北管及牽亡歌要求刪除。

對有前任民代爆料他們的報告有「白雲」照片？學生否認強調，王浩宇的質疑不正確，他們只是想從牽亡歌陣、南管北管等介紹特別音樂，這是平常大家不會接觸到的。

對老師上課是否發飆要刪除他們報告內容？學生表示，這份報告他們花費非常多心血，覺得老師要求不合理，而且從國小到高中對報告的想法，是讓學生自由發揮，不知老師為何要刪除。

「我報告到一半，老師當場大叫，當然被老師嚇到」，學生說，老師要求刪除部分報告，但這會造成報告時間會不足，報告前他在課堂無奈的說，「這樣我們時間會不夠，所以我們現在開始照課文唸」，老師就生氣了。

學生也對連日來引發軒然大波表示，「對老師的教學沒有不滿，是單一的事件」，聽到不實內容非常不OK，希望他們多了解，再發表言論，有些人不知牽亡歌是什麼，就出言評論，他們有必要澄清。

對於是否要汰換老師？學生說，「如果同學認為要換，我尊重他們的想法」，他本來不想參與換音樂老師的事件，就只是想就報告、捍衛成績和師生的溝通來解決。