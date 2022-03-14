公路總局台中工務段長郭純鑑等進行簡報。（陳世宗攝）

蔡其昌強調，四區全部工程預定明年1月完工，工期約8個月，透過設置隔音牆改善海線西濱沿線的噪音問題。（陳世宗攝）

西濱通車噪音引民怨 蔡其昌爭取區段設隔音牆

西濱快速公路沿線產生的噪音，影響大甲、大安、清水、龍井居民安寧。（陳世宗攝）

公路總局台中工務段長郭純鑑等進行簡報。（陳世宗攝）

蔡其昌強調，四區全部工程預定明年1月完工，工期約8個月，透過設置隔音牆改善海線西濱沿線的噪音問題。（陳世宗攝）

西濱通車噪音引民怨 蔡其昌爭取區段設隔音牆

西濱公路為南北重要公路來往車輛眾多，沿線產生的噪音影響大甲、大安、清水、龍井居民安寧，甚至整夜難入眠！經立法院副院長蔡其昌爭取，今天於大安區舉行實地會勘；公路總局決定沿線四區分段設置共1095公尺長隔音牆，預算共3100萬元，今年4月完成發包，5月辦理開工，預定明年1月完工，工期約8個月。

公路總局指出，省道西濱公路(台61線)是西部濱海快速公路，常被簡稱為西濱快，是縱貫台灣西部沿海地區的省道快速公路，也是全台最長的快速公路；該公路北起新北市八里區，南至台南市，目前通車長度共計285.97公里。西濱公路在台中市區內，北起大甲區南至龍井區長度約29公里。

大安區福住里長陳金隆說，西濱自施工以來，兩側居民飽受噪音困擾，甚至長輩被吵到整晚無法入睡有的嚴重要快「瘋掉」，居民希望於西濱公路兩旁裝設隔音牆，以阻截並降低噪音對地方居民生活的影響，透過地方向立法院副院長蔡其昌陳情，爭取盡快設置隔音牆。

今天上午蔡其昌、市議員施志昌及公路總局第二區養護工程處長劉世桐、台中工務段長郭純鑑等，地方各界前往大安區南北九路與東西五路二段交叉口會勘，並由郭純鑑進行簡報。

郭純鑑說，台61線大安路段，將設置長度295公尺的隔音牆，預算金額836萬元，設置位置北上137K＋500~137K＋600，長度100公尺；南下137K＋870~137K＋950，長度80公尺。北上139K＋130~139K＋230，長度100公尺；北上139K＋925~139K＋940，長度15公尺，沿線有住宅部分分段施工設置。

「政治工作就是為民解決問題！」蔡其昌強調，台中市大甲、大安、清水及龍井區隔音牆改善工程，其中大安區295公尺、大甲區80公尺、清水區520公尺、龍井區 200公尺等亟需改善，目前清水段已經完工，四區全部工程預定明年1月完工，工期約8個月，透過設置隔音牆改善海線西濱沿線的噪音問題。