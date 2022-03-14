高價股、千金股持續進行高本益比（PE）調整，股王矽力-KY（6415）近期面臨法人沈重的調節賣壓，今（14）日早上成交不到1個交易就宣告跌停鎖住，另股后信驊（5274）也跌約半根跌停，使得千金股除了大立光（3008）及AES-KY（6781）力守平盤之外，其餘均下跌或呈現重挫走勢。

大立光即將於15日除息39元，一早雖曾再度翻至2千元之上，但行情只有極短暫時間，隨即再跌落至2千元以下，由於大立光在除息前，外資調節壓力依然不輕，上周五再賣超118張，累計外資持股比率降至35.65％，累計今年來外資大賣超2,869張，今天平盤價約1,9850元。

千金股今天整體表現疲弱，力旺盤中大跌近半根跌停，最低來到1,770元跌4.58％，旭隼也跌4％多，股價最低來到1,385元，另譜瑞-KY、祥碩及世芯-KY等，也呈現下跌走勢。

台股千金股已從最高峰的13千金齊現，到目前為止只剩下九千金，聯發科、緯穎及富邦媒目前股價都是「9」字頭。