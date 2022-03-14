俄烏戰火讓國際原物料價格起漲，壓抑幾個月的房市又再次爆發，台灣房價繼續攀高，也使得央行再度跳出來打房。據悉不動產放款龍頭土銀日前開第一槍，已向全體分行下達指令暫停承接土建融新案，可說具高度的宣示意義，消息一出也引發網友熱烈討論，關注台灣房價未來走勢，有網友直言，沒「加稅」其他都是演戲而已，批評政府打房只為「騙選票」。國民黨團總召曾銘宗則呼籲囤房稅應該由3.6%提高至5%

根據《工商時報》報導，知情人士透露，土銀已先行出手向全體分行下達指令，暫停承接土建融新案，據了解，土銀向分行所下達的指令，要求分行碰到新的土建融案上門時先暫停受理，須先回報總行由總行定奪。

報導分析主要原因在於，四、五年前建商即已承作土融的「舊案」，這些土融案所衍生今年所需要的建融借款量，土銀內部估算應有數百億元；且因國外輸入型通膨帶動鋼材等原物料價格上漲，建商需要的建融放款量恐怕更高，加上缺工問題持續，也會拉高人力成本，都會反映在建商對建融的貸款需求；除了土銀之外，合庫也以土建融今年「零成長」為目標，已底定以現有放款餘額為限作為承接土建融新案的原則，同時以承作都更危老等類型的土建融案為主。

不少網友認為打房策略宣示意義大於實質，「要選舉了，演給你看而已」、「原物料通膨大漲，擋的住房價噴嗎」、「這要看政府決心還是做做樣子，查嚴一點，民營銀行也會不敢亂放款」、「很難說，觀看後續其他銀行」、「這不過是治標，只能拖延新建案推出，那些個人持有N處房產的既得利益者根本沒差，持有花費的成本微不足道」、「現在預售都要拿號碼牌了還在幻想」。

針對房市議題，國民黨團總召曾銘宗呼籲囤房稅應該由3.6%提高至5%，曾銘宗強調，為落實居住正義杜絕炒房，提出房屋稅條例第五條修法草案（囤房稅），首先要求提高非自住住宅稅率上限由3.6%提高至5%，針對持有四戶以上房屋者，稅率最低不得少於5%。