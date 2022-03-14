觀望氣氛濃厚，台股指數平盤附近震盪！儘管國際股市尚未擺脫俄羅斯與烏克蘭戰事干擾，上周五美股收低，不過，俄羅斯及烏克蘭釋出和談可望有「重大進展」訊息，歐美股市盤前期指止跌反彈，讓今天台股早盤以紅盤開出，資金依舊圍繞在傳產原物料股及擁有高股息題材的航運類股。

貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)及陽明(2609)緩步走高，中小型股良得電(2462)、銘鈺(4545)、上洋(6728)、凱鈺(5468)及中美實(4702)盤中股價亮燈漲停，高林(2906)、百徽(6259)、惠光(6508)、毛寶(1732)、台肥(1722)、強新(5013)等盤中股價強勢大漲，加上台積電(2330)穩盤，台股指數一度上漲近百點，盤中指數最高來到17363.04點。

但因市場對俄烏戰事未決及通膨壓力等抱持警戒，追價買盤不足，台股指數開高走低，盤中由紅翻黑，截至11點15分為止，加權股價指數約17226.04點，下跌38.7點，成交量約1708.75億元；OTC指數為208.78點，下跌1.02點，成交量316.36億元。

今天盤中上市各類股以化工類股表現最佳，上漲1.41%，其次是航運類股及玻璃類股，分別上漲1.18%%及0.86%，表現較差者為電子零組件類股、油電氣類股及資訊服務類股，其中，電子零組件類股下跌1.7%，油電氣類股下跌1.34%，資訊服務類股下跌0.96%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲2.05%，表現最差為半導體類股、下跌1.23%。

就技術面來看，俄羅斯與烏克蘭戰事延燒，油價及原物料價格飆漲，衝擊全球股市，台股也隨國際股市重挫，上周五加權股價指數以17264.74點作收，累計一周下跌471.78點，跌幅約2.66%，周K收帶下影線黑棒，日均量為3669.8億元，OTC收盤指數為209.8點，累計一周下跌7.29點，跌幅約3.36%，周K亦是帶下影線黑棒，日均量623.76億元。今天台股受到美國盤前期指開高帶動以紅盤開出，盤中一度上漲近百點，不過俄烏戰事未決，市場欠缺主流帶領，追價買盤不足，中場過後，台股指數由紅翻黑；目前台股與國際股市均受俄烏戰事消息面影響，由於此波台股指數下殺過快，短期均線5日線、10日線及月線皆下彎，年線、半年線及季線則是走平，必須等待未來國際局勢緩和，但即使有反彈，恐仍須面臨年半線17576點、月線17782點及季線17969點等層層反壓，在指數短、中期均線已呈空頭排列，且美元轉強，外資賣超不斷，籌碼面不利多方下，短線指數空間有限，預估本週指數空間在17000點到17500點間。

分析師表示，烏俄衝突持續，美國、歐盟對俄羅斯祭出新一輪經濟制裁，國際股市震盪加劇，雖然雙方談判持續進行，但很難滿足俄羅斯要求，故仍須關注地緣政治風險引發的效應影響。

由於烏俄談判未能取得共識，近期地緣政治及通膨壓力持續干擾全球金融市場。本周聯準會將舉行利率決策會議，加上周三台指期結算及台積電除息，市場不確定性增加，建議短打操作，選股以高殖利率概念股、通膨漲價受惠股為主。

南亞科(2408)因製程轉換進度順利，2022年位元出貨量可持平，今年下半年DRAM報價有望重回成長，而市場氛圍已開始預期記憶體步入上升循環，PBR可提高，建議逢低布局。