俄烏戰事升溫，以及美國聯準會料將在本周升息，周一南韓股市延續上周的低迷走勢，目前KOSPI指數下跌0.69%，報2,642.94點。

電池大廠LG Energy Solution下挫6.65%，記憶體晶片大廠SK海力士和入口網站巨頭Naver分別下跌0.85%和0.46%。三星電子目前小跌0.14%。

美國高層透露莫斯科當局似乎有意就烏克蘭問題進行「實質性」的談判，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示俄烏最新一輪談判將於14日周一展開，但與此同時，俄羅斯和烏克蘭的戰火仍在升高，俄羅斯砲轟位在北約成員國波蘭邊境附近的烏克蘭重要軍事基地，美國警告如果俄國攻擊北約國家，北約必定全面反擊。

美國聯準會本周召開貨幣政策會議，屆時調升基準利率已幾乎成為定局。英國和日本央行也將在本周召開決策會議。

此外，韓媒援引消息人士報導，南韓政府認為北韓最快可能在周一進行洲際彈道飛彈（ICBM）測試。

外資盤中賣超韓股3458億韓元。

韓元貶值0.50%，報1,238.1兌一美元。