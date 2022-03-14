近期俄烏戰火令全球處於緊張態勢，在風險趨避氣氛濃厚下，擾亂金融市場的表現，資產波動劇烈，但相較於近一個月主要股市動輒達5％以上回檔，REITs指數跌幅相對較小，可趁近期處相對低位，透過美國地產ETF分批布局，掌握投資契機。

投信法人表示，在地緣政治紛擾、通膨疑慮未減下，促使投資人將部分資金轉向其他不動產有形資產，以美國地產來看，在景氣改善帶動房市需求熱絡，且市場上供給量仍在相對低位，房市多頭行情仍有望延續。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，REITs為純內需產業，企業獲利比較不會受國際衝突影響，加上避險需求增加，因此房地產的衝擊也會較低。在美國地產方面，去年第四季REITs財報亮眼，整體REITs中有62％季報優於前一期表現。

此外美國房地產的併購活動亦持續火熱，去年總併購金額更創歷年來最高，從資金面來看，今年來儘管整體金融市場震盪加劇，但REITs資金流仍持續呈現淨流入態勢，顯示美國房地產業仍持續受到投資人青睞。

李鈺涵預期，後市來看，鑒於房屋建築許可持續上揚，顯示建商對於未來房市持續保持樂觀，且市面上二手房供應量處於歷史低位，整體來看美國房市依然火熱，此外，隨著疫情趨緩，也帶動商用不動產交易金額增長，當前全球網路通訊蓬勃發展、電商盛行下，偏科技型REITs的受惠程度高，未來獲利成長性看好，相關REITs的價格亦有成長空間可期。

市場並預期，基地台出租及資料中心營收今年預期有5～8％的成長，建議不妨透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同REITs的投資契機。