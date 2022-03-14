台南市鹽水家族傳染鏈連日來不斷延燒，導致新營某醫院院內感染，進一步又造成市區的台南女中停課消毒，引發不少市民恐慌紛紛取消搭遊覽車出遊行程，讓旅遊業者叫苦連天。市議會國民黨團多位議員接獲市民、業者的反映後，14日首度針對此波疫情要求市長黃偉哲將防疫視同作戰，對於即將來到的清明連續假期更不容一絲鬆懈。

對此，市府衛生局長許以霖回應表示，14日並無新增新冠肺炎確診病例，此波疫情台南市旅宿業的住房率也沒有下滑，顯見民眾對台南還是有信心，該局已擬定相關計畫，將盡全力在清明連假之前控制疫情。

國民黨團指出，新冠疫情爆發以來，在全球已經奪走600多萬條生命，原本以為在大家共同防疫之下，日本等先進國家將重新開啟國門迎賓，國人也終於能夠漸漸回歸正常生活，誰知事與願違，南部宮廟旅遊團搭遊覽車北上拜廟，造成多人染疫，台南的疫情也從鹽水家族開始爆發，再到確診者搭醫院接駁車延燒到新營某醫院藥師及助理，接著又燒到市區的台南女中，家長染疫學生隔離停課全校消毒。

國民黨團認為，台南市一向是防疫的模範生，從去年國內疫情大爆發之後，市府團隊的防疫工作都做得很好，但為何此次讓台南成了災區？不但疫情蔓延，許多鄉親原本計畫搭遊覽車出遊，更因擔心染疫取消行程，好不容易等到春天的旅遊業者也叫苦連天。

國民黨團要求市府團隊進入疫情作戰狀態，螺絲不可以鬆懈，清明節連續假期即將到來，市民及全台遊客都期盼，台南是一個能夠安心旅遊、居住的城市，市府更應上緊發條防疫備戰。