納豆病況 侯友宜重申：都在醫院復健中

新北市長侯友宜今（14日）上午10時許出席「重新發現新北29區」策展開幕記者會，媒體持續關注藝人納豆病況是否已出院？侯僅表示，納豆目前一切都在醫院復健中，納豆加油。