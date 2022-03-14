納豆病況 侯友宜重申：都在醫院復健中 12:082022/03/14 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，納豆目前一切都在醫院復健中，納豆加油。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 納豆病況 侯友宜重申：都在醫院復健中 訂閱影音： 中時新聞網 新北市長侯友宜今（14日）上午10時許出席「重新發現新北29區」策展開幕記者會，媒體持續關注藝人納豆病況是否已出院？侯僅表示，納豆目前一切都在醫院復健中，納豆加油。 納豆病況 侯友宜重申：都在醫院復健中 停電扯蔣家 侯友宜：政府無能 HBL新北女籃奪冠、男籃亞軍 侯友宜：不管輸贏都請吃牛排 #納豆 #病況 #醫院 #復健 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜稱蔣萬安 理念接近一起加油 04:102022/03/13 政治要聞 政府應年補健保800億缺口 醫護不血汗 04:102022/03/13 生活新聞 彰基工安罹難者無勞保 縣府啟動扶助 04:102022/03/13 地方新聞 王美花點名核二不發照 侯友宜：多項缺失未修正 04:102022/03/12 政治要聞 趙少康揭換票手段 朱：有證據快檢舉 04:102022/03/13 政治要聞 首個公辦民營室內滑板場 新店區亮相 04:102022/03/14 地方新聞 童綜合醫院貼心照護銀髮族 04:102022/03/13 生活新聞 5本土擴大匡列才揪出 羅一鈞示警：台南社區風險高 14:202022/03/13 生活 陸昨新增本土1807例 8成在吉林 長春新建方艙醫院今啟用 11:222022/03/13 兩岸 新北山海造林 年種4萬棵樹護生態 04:102022/03/13 地方新聞 江啟臣創辦基金會 侯友宜今到場打氣 04:102022/03/12 政治要聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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