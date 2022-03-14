納豆病況　侯友宜重申：都在醫院復健中

新北市長侯友宜今（14日）上午10時許出席「重新發現新北29區」策展開幕記者會，媒體持續關注藝人納豆病況是否已出院？侯僅表示，納豆目前一切都在醫院復健中，納豆加油。

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