普雷威股份有限公司 (代表人：金學俊)新作【希望M】將結合NFT（Non Fungible Token, 非同質化代幣），在上半年於台、港、澳地區上市，並作為正式進軍全球市場的起點。透過本次的發行，普雷威 Playwith 將正式進軍全球區塊鏈遊戲市場。

由 PLAYWITH GAMES 開發製作的【希望M】，繼承【希望online】正宗原創，將原本希望online豐富的內容於手機上做出全新詮釋。目前遊戲內容及系統安全性皆已通過公司內部測試驗證，正在進行最後的確定中。

為了在台灣順利上市，預計接下來即將開始進行事前預約登錄的行銷宣傳。除了遊戲的開發如火如荼進行中，同時會加入在希望online代表角色的原創NFT，為【希望M】增加更多新元素，提供玩家不同的樂趣。Playwith計畫【希望M】在台灣上市後，將陸續針對全球各國推出遊戲定製版本和行銷策略，以加速全球上市的進程。

【希望online】IP的另一款新作【Seal Universe】，是一款不同於MMORPG的休閒類型遊戲。【Seal Universe】預計【希望M】在台灣上市後，會依序公開結合NFT的資訊。

Playwith目前正著眼於以區塊鏈為基礎的NFT相關業務。並且在未來推出的項目也使用相關技術，伴隨著區塊鏈生態系一起發展，計畫提出與P2E不同的全新話題。

Playwith表示：『藉由發表結合NFT的希望M，普雷威正式進軍區塊鏈生態系相關事業，而詳細的發展藍圖預計將與合夥公司進行協商後，盡快透過媒體記者會等官方管道公開。』