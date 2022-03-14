烏克蘭陷入無情戰火中，宜蘭市長江聰淵為了響應外交部發起人道救援烏克蘭的捐款及物資募集活動，提供10件與國際友人互訪獲贈的紀念品捐出義賣，義賣所得10萬元全數捐給賑災基金會烏克蘭專戶，還準備捐贈500個醫療口罩，盼能藉此包磚引玉，讓更多民眾加入捐贈助人的行列。

外交部結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，因此透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，希望國人踴躍捐款；也因為俄烏戰事激烈，導致他們生活物資匱乏，外交部自3月7日至3月18日開放接受民間捐贈物資，募集完成後將寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民。

宜蘭市長江聰淵說，這次要聲援烏克蘭的國際行動，把個人很多有意義的收藏品拿出來義賣，雖然對這些收藏品充滿不捨，不過在國際需要幫忙的時候，台灣能出一份心力，對於這種不捨感到更有價值，也非常感謝冠廷建設公司認購全部的收藏品，一起支持此次人道救援行動。