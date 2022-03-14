全台最大牛肉進口商美福公司位於桃園蘆竹的倉儲，10日火警迄今逾4天，雖控制火勢，但因建物密閉，持續悶燒。對此，正在桃園千里行走的國民黨台北市議員羅智強表示，自己從坑口往南崁走的6公里，是他全台走600公里以來，走得最痛苦的6公里，許多居住在附近的市民都向他陳情，如果不是自己一步一腳印，這些聲音根本都聽不到。

羅智強今（14日）在臉書發文表示，「你知道深呼吸的痛苦嗎？」桃園千里行第二天走蘆竹，自己從坑口往南崁的方向走，經過美福倉儲，走了大約6公里，這6公里卻是自己全台走600公里以來，走得最痛苦的6公里，最痛苦的就是：呼吸，因為運動身體會一直想要大口呼吸，但每當你想要深呼吸時，就會被一股濃濃的塑膠味堵回去，自己走個幾公里下來，頭都有點暈。

羅智強稱，經過已經燃燒4天的美福倉儲，附近的居民告訴他，這4天晚上連覺都沒辦法睡，一直被一個煙薰過的臭塑膠味嗆醒；還有民眾說，身體都開始過敏起疹子，真的是苦不堪言。

對於這些民眾最深刻的心聲，羅直言，自己如果不是一步一腳的親自走到這些民眾的面前，恐怕永遠聽不到，而禍不單行，楊梅家樂福物流中心又發生大火，他們在蘆竹走的時候，就可以遠遠看到一道長長的煙龍，橫過天際。

羅智強感嘆，桃園人辛苦了，同時向疲於奔命的打火弟兄致敬，也希望鄭文燦市長加油，努力解決桃園三天兩頭的工廠火災問題，加重廠商的消防責任、賠償責任，消除廠商的僥倖之心，打造「工安桃園」，還給桃園，更安全的生活環境。