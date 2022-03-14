菲律賓電廠工進受疫情影響延後，亞通(6179)2021年合併營收為新台幣30.6億元，年減6.8%，歸屬於母公司稅後淨利1.44億元，年減17.7%，EPS為1.84元，年減22%。亞通董事會決議每股將配息1.09元，另董事會決議再以資本公積配發每股0.41元，合計每股將可獲配1.5元的現金。

展望2022年，亞通說，就目前訂單能見度而言，三大業務均可望穩健成長，其中在環保綠能方面，除預計完成菲律賓Mariveles電廠一期土木及海水冷卻工程外，甫接獲的菲律賓BATANGAS及MASINLOC新建火力電廠海事及土木共3個工程案，亦已自2021年第4季開始陸續投入建置，預計於2~3年內完成；在國內工程方面，已取得台灣立方再生能源燃料進料及存取系統、台南儲能設備工程，以及彰化大型地面行太陽能發電廠開發案等，今年起將陸續進入施工認列階段。

在高端醫療方面，公司去年接獲台中中國醫藥大學附設醫院質子治療設備工程案，預計今年底前將全數完成施工及驗證；而在智慧交通方面，今年海外業務亦將展開，公司日前已與生力集團合資成立ATE-Infra Construction公司，預期將於今年第3季開始「新馬尼拉機場建設」基礎建設工程之相關作業，預計兩年內完成第一階段基礎工程，另雙方亦積極討論其他交通及基礎建設工程合作案，公司今年整體營運可望增添全新動能。