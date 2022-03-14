標榜替消費者省荷包，可樂旅遊送暖陪伴，真心回饋旅行福利大滿貫，推出「春遊饗好康」及「小車Let’s Go」雙重限定優惠。團體一日春遊行程最低399元(含餐)，花東限定二日超殺「買一送一」。全台九人座包車遊更享月月指定日期激安價，優於平常價格的小車旅行，最高每人現省1,500元，省心省時又省荷包。

迎接春暖花開旅遊季，可樂旅遊盤點全台熱門「春遊商品」推出限時限量搶購，以399元起優惠價，且加餐加值不加價，一日遊程必含１餐、二日遊程則至少2餐，讓旅客免去自行找餐的困擾。此外，可樂旅遊重新規劃「小車旅行」系列遊程，每月限定1個出發日期：4/27、5/25、6/22，推出最對時最優惠的產品套裝，標榜精彩遊程不打折。

「春遊」除了賞花，可樂旅遊精選旅客喜愛的春季旅遊商品，如古蹟人文、生態探索、農事體驗、抑或廟宇朝拜等，特別安排含餐、含專業導覽服務，一日遊每人最低399元起、限定花東二日遊還可享兩人同行、一人免費，最低2,688元起，優惠限時只到3/31日。

春遊搶便宜行程推薦，崇尚自然系的旅人，可以到「司馬庫斯」走訪上帝遺忘的部落、探索「武界部落」的原民色彩、攀上台版大峽谷「火炎山」的小百岳挑戰，抑或至阿朗壹古道感受台灣最美海岸線的魅力。此外，離島也有祭出優惠，一次暢遊大小金門、更不能錯過藍眼淚噴發季，也可造訪澎湖獨有的摩西分海潮汐景觀、還要去網美冰店來個剉冰吃到飽饗宴。

可樂旅遊觀察消費者需求，鎖定「包車小團」具自由彈性、減少接觸、親友共遊的安心旅遊優勢，並以「限定出發日」方式，翻轉大眾對於小團出遊費用高昂的既定印象，四月份起月月享優惠！半自由行式安排尊榮級九人座休旅車，限定行程還提供「到府接送」服務，輕鬆暢玩全台人氣旅遊目的地。

2020年報復性旅遊帶起了「小車旅行」趨勢，隨著疫苗普及與疫情趨緩，這種旅遊型態不減反增。其因自由、深度、機動性等優勢，更多數是大車去不了的景點，造就了小車旅行的多樣性。可樂旅遊今年將主打「九人座包車遊」，結合四季獨有賞花、賞楓、採果，深度的部落、體驗、秘境，融合團體吃不到的名店美食，更加體現旅行的與眾不同。精選推薦：拉拉山賞花秘境，四月欣賞浪漫繡球花、五六月還能品嚐香甜水蜜桃；花東地區則規劃台11線最美網紅咖啡館、坐擁絕美海景的玻璃棧道等IG熱點，搭配最新的EMU3000城際列車來回，選擇很多。

可樂旅遊持續開發高品質旅遊行程，無論是看美景、吃美食，或體驗特殊活動都能一站滿足，此外，國旅券、五倍券還沒用的朋友，4月底前皆可使用！