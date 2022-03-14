近期全球關注俄烏戰爭局勢發展，一舉一動都牽引資本市場神經，市場熱點圍繞這個事件，但隨事件充分演繹，預期對整個A股影響將出現邊際遞減，後市重點轉向「兩會」的政大陸經濟預期進一步改善，後續關注兩會報告要點府工作報告，在相關政策具體方向和力度上進一步明確，包括新一輪減稅降費、擴大有效投資、落實企業紓困、穩就業保民生促消費等。

投信法人表示，大陸每年年初政策面的重頭戲就是兩會議題，及兩會行情對A股市場的影響，統計過去15年如果以兩會閉幕為起點，與之後一個月大盤的點位對比，2008年、2012年、2013年、2018年和2021年下跌，其餘年別上漲，上漲概率接近75％，顯示兩會後大盤上漲為主旋律。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，近期外部俄烏衝突加劇、大宗商品漲價、美國貨幣政策收緊、大陸增長壓力仍大，但穩增長政策預期升溫等綜合因素影響下，A股市場整體呈現震盪走勢，穩增長政策在逐步落地，經濟預期在進一步改善。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，1月社融和貸款超出市場預期，實現開門紅，其次各地基建項目落地的節奏明顯加快，及房地產政策繼續出現鬆動，多地開始降低房地產首付比例，前述觀察皆可看出經濟預期持續改善中。

預計穩增長政策仍將持續推出，在此背景下，經濟預期有望進一步好轉，對比歷史五輪穩增長時期，目前市場處於政策已經轉向、金融環境寬鬆、信貸增量顯現，但經濟尚未復甦階段，市場階段性低點已經臨近，目前靜待地緣政治事件淡化，上證指數仍有期待空間。