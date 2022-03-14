面對俄烏緊張局勢，及聯準會（Fed）3月升息，且通膨仍持續升溫，高盛上調美國今年通膨預估至3.7％，並預期Fed至2023年底將升息11次，對此，台新銀行超前部署推「階GO利外幣定存專案」，率先調升美元存款利率，最高階年息可達2.6％。

台新銀行表示，過去只要發生地緣政治緊張事件，資金就會往避險財停泊，也就是美元及黃金，造成近期美元及黃金都呈現漲幅，但避險財首選還是美元，主要因美元接下來還有升息題材與孳息，所以預期美元仍將是理財市場焦點，建議民眾特別留意美元走勢。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原指出，台新銀行瞄準市場需求所推出的「階GO利外幣定存專案」，不止提調升利率，且承作門檻低，提供民眾美元及人民幣階梯式優惠利率。其中美元有3個月期及6個月期，只要原幣（美元、人民幣）1,000元以上即可申辦，美元單筆承作金額達10萬美元（含）以上還可獲更優惠利率。

舉例來說，以美元單筆承作10萬美元為例，存滿3個月平均優惠年息可達1.3％（第一個月年息0.6％、第二個月年息0.7％、第三個月年息2.6％），逾該行一般美元3個月期定存牌告利率的10倍以上。人民幣最高階年息也來到3％（第一～二個月年息2.0％、第三～四個月年息2.2％、第五～六個月年息3％），6個月的平均優惠年息達2.4％。

劉熾原說明，為便利民眾申辦專案，該行除提供分行臨櫃辦理，也可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理，期限預計至5月31日止，但若預定截止日前已達原定總募集額度，將提前結束專案。

台新銀行另針對薪轉客戶，推出專屬「US放薪存外幣活存專案」，提供該行薪轉戶達成每月存入1,000美元，或單筆換匯滿1萬美元於美元活期存款（5萬美元額度內），即可適用美元6個月期定存牌告利率，期限至3月底止。

劉熾原並提醒，對於手機理財族，還可使用台新銀行的網路銀行、行動銀行「快．換匯」匯率優惠，3月開始調整為每周優惠，只要在網銀、行動銀行，3月16日、23日及30日的上午9點30分至下午15點，均可獲美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分匯率優惠。