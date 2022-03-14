俄烏衝突進入第19天，近日傳出雙方有意談判進行停火，但國民黨前副祕書長蔡正元認為要真正停火其實相當麻煩，分析指出「這場戰爭有著其他戰爭少有的特色」，且因為只是停火而已，接下來就算想重建經濟也會很困難。

蔡正元在臉書表示，俄烏戰爭其實是「戰略目標很有限的懲罰性戰爭」，俄羅斯的軍隊部署是想控制烏克蘭東部和南部，所以才沒有在第一時間針對烏克蘭總統府和國會進行轟炸，雙方死亡的士兵數與開戰天數相比也偏低，與美國打伊拉克的狀況完全不同。

蔡正元指出，這場看似是俄羅斯與烏克蘭兩國之間的戰爭，本質上其實是烏克蘭境內的烏克蘭族人與俄羅斯族人之間的衝突，「具有濃濃的內戰性質」，並指出俄羅斯平民在過去8年內的烏克蘭東部內戰中死傷慘重，不過如今的戰爭卻不見俄軍展開報復性的殺戮，「可見俄烏兩族的『同祖現象』限制住俄軍的戰略和戰術行動，必然使俄軍的攻勢進展緩慢」。

蔡正元質疑，目前俄烏雙方的停火條件，本質上是就地停火和調整停火線，但很難保證不會爆發零星駁火，「因為戰爭的深層原因短期內不會消失」。

蔡正元認為，烏克蘭內部的納粹勢力仍在，澤倫斯基不敢正式同意給予烏克蘭境內的俄羅斯族人高度自治或在烏克蘭境內發揚俄羅斯文化的權利，且雖然北約拒絕讓烏克蘭加入，但烏克蘭族人仍會因為這場戰爭更加親歐，「俄烏兩族的相互敵意更深，烏克蘭更不可能扮好俄歐橋樑」。

蔡正元說，這一代的烏克蘭人的命運已經被上帝拋棄了，「過去曾經的富裕不會再回來，停火下的烏克蘭經濟也很難重建，因爲畢竟只是停火而已」。