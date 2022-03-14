圖為失事機前幾日的畫面。(航迷提供)

【12:45更新】國防部證實此事，發布新聞稿，全文如下：

空軍司令部今表示，本屬新竹基地乙架幻象2000-5戰機（機號2017），今日上午1008時於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，於空域回報機械故障返場，1126時於台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，本軍隨即派遣UH-60M赴現場，於1206時完成人員吊掛，人員獲救情況良好，並送醫觀察。

空軍司令部進一步表示，已組成專案小組赴台東志航基地，以釐清事件肇因。

【12:30更新】目前搜救人員已於12:06分完成吊掛，人員情況良好，等搜救機於空軍志航機場落地後，後送台東馬偕醫院。而該名跳傘飛行員是中校黃重凱，為41作戰隊中校分隊長，官校95年班87期。

總統府發言人張惇涵表示，駕駛飛官跳傘並已尋獲，目前人員平安且意識清醒，由搜救團隊載返基地。

【12:15更新】經確認幻象2000-5機號為2017，飛行員黃重凱中校彈射跳傘，目前由黑鷹直升機救起人安

台東志航基地一架幻象戰機14日11點25分許墜落於台東外海10浬，有1飛行員跳傘逃生，國防部搜救機已起飛前往搜救，並通報空勤總隊搜救機及海巡署、消防署等前往岸際搜尋。

據了解，駐防在台東的幻象戰機14日上午在進行例行訓練時，突然在11點26分雷達光點消失，飛行員急跳傘逃生，目前仍有待軍方進一步釐清事發經過。國搜中心也在獲報後通知有關單位一併前往搜救。