大陸男星吳亦凡2021年遭到知名網紅都美竹爆料，「酒後性侵」並進行「桌邊選妃」使他人氣瞬間暴跌，更因此遭到警方逮捕。不料，近日卻傳出有人出面爆料都美竹私下的錄音檔，表示自己根本沒證據，只是為了嚇唬吳亦凡就範才說的，再度於網路上引爆話題。

吳亦凡在去年7月遭到網紅都美竹指控，自己在17歲時就遭到對方「酒後性侵」得逞，並用相同的手法迷姦多位未成年少女，另外吳亦凡還被指控利用職權，以選角的名義進行「桌邊選妃」最後再帶入房中進行性行為等，讓粉絲們相當震驚，雖吳亦凡第一時間就跳出來否認並透過律師發出聲明，但隨後他仍遭警方以「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」、「拉皮條」等9項罪名，將吳亦凡居留在北京警局中，使他中斷演藝事業，人氣一落千丈，成為人人喊打的過街老鼠。

豈料，近日網路上卻傳出一名疑似為吳亦凡平反的網友，出面爆料都美竹私底下的對話錄音，而在錄音檔中，都美竹竟表示「他絕對沒睡未成年」，另外透露「但是我們手裡又沒有特別實在的證據，而且是嚇唬他我們有」，甚至打臉自己先前宣稱沒有想要錢的言論，讓當時聲援都美竹的好友們發現她疑似說謊後跳出來與她翻臉，但最後卻遭到都美竹封鎖。

而這個錄音檔雖經過剪接，但流出後仍讓網友大感不可思議紛紛留言「我真要吐了，先騙吳有證據想敲詐，然後賭一把看看能不能咬住吳」、「這不就是赤裸的敲詐嗎」、「天哪~~這心機太可怕了」引發熱烈討論。

不過，也有部分網友認為吳亦凡即使沒犯下強姦罪肯定也有犯下其他罪，要不然不會被關這麼久沒被放出來，而目前有關吳亦凡的消息在微博上已遭到全面封鎖，但這起事件仍在網路上發酵。

都美竹的錄音檔曝光。（圖／微博）