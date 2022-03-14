1名住6樓的網友崩潰表示，7樓的住戶買了「震樓神器」對付8樓吵鬧的鄰居，殊不知，8樓住戶毫無感覺，反而讓他的房子每天早上6點開始到晚上10點震個不停，上樓找鄰居理論卻屢吃閉門羹，只好上網發文詢問關掉震樓神器的方法，對此，網友們也給出神回覆。

1名男網友在臉書社團《爆料公社》崩潰發文，7樓住戶受不了8樓吵鬧的鄰居，買了由鋼管連接頂住天花板與地板，透過馬達規律發出撞擊聲的「震樓神器」，從早上6點開啟到晚上10點，用來制裁8樓住戶，不料該神器震動聲響太大了，讓住在6樓的他也遭殃，雖曾上樓找7樓鄰居理論，但對方避不出面，他只好將影片PO上網，發文求解如何讓鄰居關掉震樓神器。

貼文曝光後，網友們看完影片後紛紛留言獻技：「那你就震7樓啊，以其人之道還治其人之身。最終整棟樓一起震」、「看來是社區大樓，共振整棟樓都聽得到，相信不會只有你干擾，應該有管委會？請他們出來處理不然就報警。」、「睡不著！？那就半夜3點去7樓按電鈴說要找光頭王」、「幫7樓的鄰居把8樓的趕走就好啦，這樣就不用震樓神器了」。

但也有網友表示，過去曾有住戶因使用震樓神器而被開罰的案件，汐止有男子也是因為買震樓神器「治」樓上惡鄰，結果沒治成，吵到樓下鄰居受不了提告，最後被依《社會秩序維護法》裁罰6000元以下罰鍰。