俄羅斯13日空襲烏克蘭西部離波蘭邊界僅17.6公里的一座供西方援烏的軍事基地。西方官員表示，俄軍升高打擊面至北約家門口，戰事有轉為進一步擴大之虞。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「他（俄羅斯總統蒲亭）正擴大打擊目標數量，想讓烏克蘭每一處都受損。」

● 俄瞄準西部目標 盼切斷烏國外援

五角大廈發言人柯比（John F. Kirby）指出，俄軍近幾天的空襲範圍已直逼烏克蘭與波蘭邊境。在13日烏西邊境基地遭空襲前夕，俄軍飛彈已先打擊盧茨克（Lutsk）、伊凡諾法蘭科夫（Ivano-Frankovsk）等靠近波蘭的烏西機場。

「紐約時報」指出，五角大廈與北大西洋公約組織（NATO）的官員13日重申，無意與侵烏俄軍直接對抗，但會持續派送軍事供應；俄國先前已警告，將把這類運補車隊視為合法打擊目標。

這次在緊鄰波蘭的烏西挨炸軍事基地名為「國際維和與安全中心」（International Peacekeeping and Security Center），自2015年起就是西方部隊訓練烏軍的樞紐。來自美、英、加、波蘭、丹麥及瑞典等國的軍事顧問團已在當地訓練3萬5000名烏軍。

西方國家在俄軍侵烏前已撤走相關人員，之後基地被烏克蘭用於組訓前來助戰的外籍志願軍。

● 援烏外國人員曝戰況堪憂

俄軍飛彈這次是在破曉前攻擊當地。3天前才到的瑞典志願軍居德（Jesper Soder）告訴紐時：「我們是在睡夢中遇襲，被建築挨炸驚醒。」

曾在阿富汗與伊拉克作戰的前美國空軍特戰飛官、現已轉為戰地記者的皮特森（Nolan Peterson）推文：「我們來基輔前待過的基地今晨被炸，幾個相處過幾天的人已證實罹難。我們所在位置被鎖定只是時間問題，從現在起我們隨時會被俄軍坦克縱隊切斷。」

「食物、飲水、彈藥逐漸變少，氛圍晦澀，人們都在向親友傳送簡訊遺言。北約在哪？西方文明裡的好人哪去了？」

烏克蘭官方表示，至少35人死於基地遇襲、134人受傷，俄國國防部則宣稱擊斃180名外國戰士。雙方的數字都沒法證實。

2名五角大廈高層透露，美軍相信這些烏西目標是被俄軍戰機以巡弋飛彈攻擊，但俄軍戰機發起攻擊的方位暫無法確認；烏方稱攻擊的俄機是來自俄國西南部的薩拉托夫（Saratov）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不斷要北約在烏克蘭設禁航區遏止俄軍空襲，但就算13日緊鄰烏克蘭邊境的基地遇襲，西方仍拒絕設禁航區。

● 美憂北京可能支援俄國飛彈、無人機

美國軍方官員認為，在侵烏戰事進入第3週後，俄國開始鎖定烏國西部打擊，目的是打掉可供烏克蘭空軍作戰的基地，以及透過波蘭、羅馬尼亞運補武器裝備到烏克蘭的據點。

美方官員表示，由於忌憚烏克蘭的防空飛彈，俄軍飛機至今對飛入烏國空域仍是能免則免，盡量從俄國空域發動攻擊。美方研判烏軍到目前至少擊落俄軍15架定翼機、20架直升機。

另據美方官員掌握到的跡象顯示，西方制裁使得俄國繼續作戰遇到問題，已向中國求援軍事裝備。

紐時指出，過去一向是中國向俄國購入軍事裝備，近年俄方也有增加對中軍售，但中國在飛彈與無人機方面已較俄國精良，可提供俄軍在烏克蘭作戰所需。