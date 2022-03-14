行政院長蘇貞昌為停電問題槓上立委蔣萬安，甚至把新北市政府變戰場，與新北市長侯友宜隔空互嗆。台北市長柯文哲14日為近來各地頻傳停電問題表示，台電恐怕要做系統性檢討，台灣現階段需要解決問題的人，不是發現或解釋問題的人，缺電就是問題，北市22件重大工程被限電，到底要怎麼解決。

蘇貞昌在立法院備詢時，為停電問題槓上蔣萬安，還形容蔣是街頭小混混，稱質詢是「你尊敬我一分，我回敬你三分」，蘇貞昌昨在新北市政府參與國醫節慶祝大會，他表示，市府大樓是他在台北縣長任內規畫興建，每次這裡開記者會都在批評他，不厚道且沒有學養，隔空嗆侯友宜，侯則說多說無益好好做事。

柯文哲今參與北市府「千萬要結婚」活動時指出，以前很少聽到停電，最近實在是太多了，如果偶爾一次、兩次，這個是意外，太多次恐怕要做系統性檢討。另外，台北市重大工程至少有22件被限電，到底要怎麼解決，變電所也不是今天蓋明天就會好，那些建築都差不多蓋好了，該怎麼辦，中央稱限電不是缺電，問題就是沒電可以用，老實講，「我比你還頭痛。」

對於蘇貞昌到處開戰，外界認為是在拉抬民進黨選舉，柯文哲認為，台灣現階段不需要發現問題的人，不需要解釋問題的人，我們要解決問題，缺電就是問題，他很擔憂要蓋變電所，但設計圖都還沒送來，什麼時候會蓋好，難道未來7年台北市重大工程全部要限電，這還得了，不要再吵架了，趕快把事情看要怎麼解決。

至於被問及蘇貞昌有助綠營團結，柯文哲先是說，「哎唷，我都不想講」，要提問媒體「你不要引誘我罵人家，你不要引誘我批評別人。」趕快解決問題比較重要，吵架沒有用。

此外，蘇貞昌說台電已經做得很好，朝野要團結面對困境，柯文哲說，他當然知道台電有問題，問題要趕快解決，每天喊團結，蘇的團結就是要團結在以小英為中心的黨中央？台南市長黃偉哲也要台電加油，連自家人都看不下去，柯文哲重申，罵沒有用，趕快解決問題好不好。

柯文哲還提到，已經交代副市長黃珊珊與行政院副院長沈榮津談電力問題，很擔心重大工程全被限電，這不能開玩笑。