宏碁再度推出新款電競筆電及桌機，帶來全新搭載最新第 12 代 Intel Core系列處理器的5款Predator、Nitro電競筆電、桌機，將於本月陸續開賣，包括具金屬纖薄外殼、蘊藏強悍頂級規格的16吋電競筆電Predator Triton 500 SE，採最新第12代Intel Core i9處理器，內建最高RTX 3080 Ti 顯卡，還有擁有次世代電競簡約外觀的Predator Helios 300及Nitro 5，搭載第12代Intel Core i7處理器、內建RTX 30系列顯卡、刷新率可達165 Hz、皆配備絕佳散熱技術，全新電競筆電售價自5萬3900元至12萬9000元。

宏碁Acer Nitro 5（AN515-58）電競筆電，定價5萬1900元起。（宏碁提供）

宏碁Predator Helios 300電競筆電，定價6萬9900元起。（宏碁提供）

另外還有追求頂級性能及擴充能力的玩家量身打造的宏碁電競桌上型電腦Predator Orion 5000，搭載第12代Intel Core i7處理器，搭配最新Intel H670晶片組，具有RTX 3080 顯示卡和64GB DDR5 4000 MHz是重度玩家首選；另一同款設計Predator Orion 3000，同樣具有黑曜石色的機殼以深色玻璃、酷炫金屬網格透明側板，皆符合EMI標準，新款電競桌機售價從5萬2900元到6萬9900元，將於三月中開始陸續於Acer Store開始販售、也可於全台旗艦專售店洽詢，上網登錄皆享有3年保固服務。