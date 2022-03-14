今天是3月14日白色情人節，通常2月14日西洋情人節女生送心儀男生巧克力後，男方如果也喜歡對方要在這天回禮，表示彼此心心相印。運勢命理網站「靈匣網」點名，摩羯座、雙魚座、射手座、水瓶座、處女座的人最近愛情運超好，有機會在夏天來臨之前脫單。

▍摩羯座

摩羯們踏實穩重，希望可以有個人跟自己一起努力。這段時間摩羯們會遇到許多的桃花、遇到追求自己的異性，這些桃花大多是自己身邊的人或工作上的朋友，你們有共同的話題，可以一起計劃未來、一起努力。但是摩羯在選擇的時候要注意，建議是在充分瞭解這個人之後再做選擇。

▍雙魚座

在夏天來臨之前的這段時間，雙魚會遇到真愛。雙魚們遇到的是性格與自己類似的人，對大部分人來說找個與自己性格相似的伴侶不是好事，但對雙魚來說不是，因為對方也是缺乏安全感的人，所以會注意這方面給足雙魚安全感，雙魚在感到被愛的同時也能回應這份愛，對雙魚來說是最好的選擇。

▍射手座

射手座近期桃花運勢很好，在外出的活動中有可能遇到不錯的對象，一見鐘情，雙方互相吸引，射手與伴侶之間非常的契合，相處了好幾年依舊處於熱戀期的樣子，瞭解對方就像是瞭解自己一樣。因此兩個人很少有矛盾，在相處中兩人都深深地為對方著迷，有的只是甜甜蜜蜜。

▍水瓶座

水瓶座的愛情是建立在友誼之上的，而且他們曖昧期的時間不會短，但水瓶們日常太忙碌，要建立新的友誼不容易，而且很麻煩，不過在月老的幫助下，水瓶們會意識到自己的心意，開始尋求真愛，進入婚姻。所以想脫單的水瓶們要多多注意身邊的人，這樣才能發現別人身上的閃光點。

▍處女座

處女們對待感情的態度很嚴謹，開始和結束處女都不會輕易地說出口。近期桃花運勢不錯，處女會遇到讓自己心動的人，但是處女在猶豫的時候，也要對對方有回應，不喜歡就踢出局，喜歡的就表現出來。將自己猶豫的點告訴對方，不要怕對方欺騙你的感情，有時候這樣的反應更能考驗一個人。