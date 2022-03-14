蔡明仁攜手金曲新人壞特？te對唱情歌〈牽著我的手〉。（好朋友工作室提供）

大馬創作歌手蔡明仁攜手金曲新人壞特？te，今（14日）白色情人節推出新單曲〈牽著我的手〉，去年有緣成為師姐弟的兩人，無論私交或音樂上的想法及合作都十分契合，但彼此卻「不來電」更不是對方的「菜」，壞特？te笑說：「我跟明仁就像哥兒們啦！我們甚至還一起拜過月老，還會討論彼此喜歡的異性類型，像他喜歡長頭髮、有氣質的女生，我則是喜歡身高超過180、頭髮長長、有點藝術家氣息的男生。」

有別於過往爵士、低音慵懶的演唱方式，壞特？te在這首男女對唱情歌中，不僅唱功、咬字大躍進，更激出自己的高音潛力；自認過往唱歌發音不標準且容易把聲音「黏」在一起的她表示：「老師在錄唱時循序漸進地要求我嘗試飆高音，並且不厭其煩地『刁』我咬字，很多小細節都很要求，學到很多。」打趣表示透過這次錄音合唱，不但學到中文的博大精深，更獻出自己「第一次」高音；以小女人期待和戀人相見的心情來詮釋這首歌的她，特別向歌迷推薦：「好好聽一下我跟明仁在錄音時下苦心的細節。」

兩人私下常互約去打羽毛球運動，但合作對唱情歌卻是頭一遭，儘管蔡明仁名義上雖然是壞特？te師弟，但向師姐邀約合唱還是得照規矩來乖乖「排隊」，加上有「男歌手合唱殺手」封號的壞特？te，去年底接連與張伍、呂士軒及雷擎等才子們合作，讓蔡明仁坦言壓力頗大，擔心壞特？te對於demo不滿意的他甚至唱好完整版本讓她試聽，沒想到壞特？te聽完大讚「好聽」，二話不說答應對唱合作，讓蔡明仁直呼「是2022年最好的情人節禮物」。

搭配〈牽著我的手〉傳達出遠距離戀愛的戀人絮語，蔡明仁與壞特？te在MV中化身為「紫色戀人」，一起穿著紫色系造型的兩人宛若穿著情侶裝，為了與壞特？te招牌的「戴帽子」造型匹配，蔡明仁在頂上功夫下足苦心，特別燙了一頭捲髮，增添帥氣風範。有趣的是，MV拍攝「我眼中有你、你眼中有我」戲碼時，導演安排兩人深情互望對方，由於壞特？te戴墨鏡的關係，蔡明仁笑說：「每次看壞特？te的眼睛時總是看到墨鏡中折射鏡頭的自己，感覺就像跟自己對唱，所以完全不擔心彼此會NG笑場。」在一旁的壞特？te直呼：「墨鏡是我們兩個的『防護罩』，剛好可以化解尷尬氣氛。」

此外，〈牽著我的手〉更邀集伯克利學霸音樂才子劉昊及國際知名DJ DAPUN協力製作，4人為新歌在音樂實境節目《預約下一個情人節》中，暢聊感情觀以及對於遠距離戀愛的看法，更因聊到彼此的理想型情人，各自以畫作描繪出理想情人模樣，意外成為節目「彩蛋」，如今這個「彩蛋」將變身為NFT作品，搭配蔡明仁與壞特？te在白色情人節推出的〈牽著我的手〉，讓該NFT兼具聆聽性及可看性，並於全球第一個華語音樂NFT平台、Fansi官網開賣。