中國官方發表的聲明和講話中，經常出現「所謂」、「堅決反對」、「不會得逞」等詞語，被外界形容是中國官場用語。過去香港特首通常只會在出席大陸官方活動時使用這些政治詞語。但根據BBC中文網統計發現，近年尤其是2019年的反送中示威浪潮開始，香港政府在越來越多的場合開始用上這些用詞。有學者留意到，這種趨勢將會進一步引起國際社會對香港自治程度的關注。

研究各國政治宣傳策略多年的美國賓夕法尼亞大學博士研究生布吉敏（Bumgi Min）認為，政府用語是政治自主的重要指標，如果香港政府的用語與北京政府用語變得一樣，外國受眾就會認為香港政府被北京政府影響。

BBC也指出，香港政府近年開始改變過去當地習慣使用的用語，令它們變得政治正確，突顯香港的政治地位是中國屬下一個行政區域。其中香港社會廣泛使用「中港」兩字來形容香港和中國事物，例如經常開車來往兩地的貨車司機稱為「中港司機」、父親或母親分別來自兩地的家庭稱為「中港家庭」。

雖然「中港」一詞有把作為國家的中國和作為地區的香港放在同一水平的意味，但香港社會普遍不會這樣解讀。香港政府過去也一直跟隨這個約定俗成用法，以「中港兩地」統稱。但近年開始改用「內地與香港兩地」取代。