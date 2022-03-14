法國央行行長Francois Villeroy de Galhau說，法國應該不會像其它一些歐元區國家，由於對俄羅斯天然氣的依賴，而強烈地感受到戰爭對經濟成長和通膨的負面影響。

歐洲央行(ECB)在上周四將今年通膨預設提高到5.1%，並將2022年經濟成長目標從4.2%下調到3.7%，下調了0.5個百分點。ECB還提出了危機較大衝擊的情境可能，以及更嚴峻的前景預測，到2024年的累積成長率將較預測減少2個百分點。

Villeroy說，由於法國對俄羅斯石化燃料能源依賴低於歐元區平均水準；而且由於核能發展，法國對石化燃料的依賴的依賴也不那麼高，對法國來說，衝擊可能會小一點。

Villeroy也表示，法國至府為民眾能源帳單設定上限，抑制了總體通膨。目前法國通膨水準較歐元區低了約2個百分點。

Villeroy此前曾拒絕為就烏克蘭危機而對法國經濟預測發表談話。